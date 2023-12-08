  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyanın en zengin aileleri açıklandı! En zengini tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı o aile oldu

CHP’den başka parti mi vardı? Üstad Necip Fazıl'ı eleştirenleri rezil etti

Ramazan Kurtoğlu 'Tarla alın tarla' diyordu! Vatandaşa talih kuşu kondu, telefon fiyatına arsa satılacak

Aselsan yetkilisi açıkladı: Yapay zekada korkunç senaryo!

Hayrola TGRT! Murat İde'nin yeni adresi şaşırttı

Yunan'dan beyanat, 7 günlük vizesiz seyahat! Türkler buralara seferber olacak

Yıl başında yüzde 50 artış bekleniyor! Bazı şirketler iki kez zam yapacak

İsrail zulmü altında 9. cuma! Mescidi Aksa’da insanlık dışı muamele!

Herkesin tanıdığı 3 enerji şirketine kayyım atandı! Devleti zarara uğrattıkları rakam herkesi şok etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun sonunu açıkladı: Lahey'de yargılanacak
Spor Galatasaray'ın bileği evinde bükülmüyor!
Spor

Galatasaray'ın bileği evinde bükülmüyor!

Yeniakit Publisher
2023-12-08 22:16:00 -
Galatasaray'ın bileği evinde bükülmüyor!

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta Adana Demirspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 40 yapan Aslan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.


Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezliğine de devam etti. Cimbom, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.


Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de RAMS Park’ta oynadığı 7 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılırken, ligde bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23