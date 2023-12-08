Galatasaray'ın bileği evinde bükülmüyor!

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta Adana Demirspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Puanını 40 yapan Aslan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar Süper Lig’de iç sahadaki yenilmezliğine de devam etti. Cimbom, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 24 karşılaşmada 22 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de RAMS Park’ta oynadığı 7 karşılaşmadan da 3 puanla ayrılırken, ligde bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.