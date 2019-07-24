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Galatasaray'ın Avusturya kampı

- Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
Galatasaray'ın Avusturya kampı


SEEFELD (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Tirol bölgesinde bulunan Seefeld kasabasındaki kampının 8. gününde çalışmalarını sürdürdü.

Antrenman, takımın konakladığı otelin yakınındaki bir gölün yanında açma germe hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyoner Alberto Bartali yönetiminde plaj voleybolu sahasında fiziksel çalışma gerçekleştirdi.

İdman, daha sonra sahaya taşındı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sahadaki çabukluk çalışmasının ardından iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda 6’ya 6 değişimli olarak çift kale maç yaptı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.


- Misimovic antrenmanı izledi


Galatasaray'ın Bosnalı Hersekli eski futbolcusu Zvjezdan Misimovic de antrenmanı izledi.

Misimovic, antrenman sahasında bir süre teknik direktör Fatih Terim ile sohbet etti.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
  1. Avusturya
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  5. Seefeld
  6. SÜPERLİG
  7. Tirol

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