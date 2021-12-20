  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'ın Adana Demirspor kadrosunda 6 eksik
Spor

Galatasaray'ın Adana Demirspor kadrosunda 6 eksik

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı. Sarı Kırmızılılar'da Muslera, Boey, Diagne, Luyindama, Arda ve Assunçao kadroda yer almadı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 15:23:00 -
Galatasaray'ın Adana Demirspor kadrosunda 6 eksik

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kadrosu açıklandı. Sarı Kırmızılılar'da Muslera, Boey, Diagne, Luyindama, Arda ve Assunçao kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 18. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belirlendi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Fatih Terim Adana deplasmanına, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli ve Fatih Öztürk'ü götürecek.

Galatasaray'ın kadrosunda Muslera, Boey, Diagne, Luyindama, Arda ve Assunçao kadroda yer almadı.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını bugün Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Dar alanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan Galatasaraylı futbolcular antrenmanın son bölümünde taktik çalışma yaptı.

Galatasaray kafilesi bugün Adana'ya giderek kampa girecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay