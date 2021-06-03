Galatasaray'ı UEFA'dan Burak Elmas'ın kurtardığı ortaya çıktı

Galatasaray'da seçime sayılı günler kala birçok başkan adayı kampanyalarına son sürat devam ediyor. İddialı adaylardan olan Burak Elmas'ı seçimlerde bir adım daha öne geçirecek sürpriz bir gerçek ortaya çıktı.

"Galatasaray'ı kurtardı"

Galatasaray'ı UEFA'nın vereceği cezadan Burak Elmas'ın kurtardığı söyleyen gazeteci Halil Özer sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Galatasaray'da kongre yaklaşıyor. Burada bilinmeye hatta kimsenin haberi bile olmadığı bir olay yazayım. Hani üç sene önce Galatasaray'ın FFP ile başı dertteydi. Sonra öyle bir dosya hazırlandı ki Galatasaray'ı kurtardı. Peki o dosyayı kim hazırladı bilin bakalım. Yanıt: Burak Elmas" ifadelerini kullandı.