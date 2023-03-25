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Spor Galatasaray'ı Mesut Özil mi durdurdu? Öyle bir iddia atıldı ki...
Spor

Galatasaray'ı Mesut Özil mi durdurdu? Öyle bir iddia atıldı ki...

Yeniakit Publisher
2023-03-25 14:06:00 - 2023-03-25 14:06:33
Galatasaray'ı Mesut Özil mi durdurdu? Öyle bir iddia atıldı ki...

Sezon başında Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan fakat gerçekleşmeyen Alexis Sanchez transferi için olay bir iddia ortaya atıldı. Arsenal'dan Mesut Özil ile takım arkadaşı olan Şilili oyuncu, Galatasaray'ın kendisine teklif yapmasının ardından Mesut Özil'i aradığı ifade edildi.

Sezon başında Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan fakat gerçekleşmeyen Alexis Sanchez transferi için olay bir iddia ortaya atıldı. Arsenal'dan Mesut Özil ile takım arkadaşı olan Şilili oyuncu, Galatasaray'ın kendisine teklif yapmasının ardından Mesut Özil'i aradığı ifade edildi.

Galatasaray'ın Alexis Sanchez aşkı yeniden alev aldı. Bu olayın ardından sezon başında transferin neden gerçekleşmediğiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

MESUT ÖZİL'İ ARADI

Alexis Sanchez, Galatasaray'dan teklif aldığı gibi Mesut Özil'i arayarak bilgi aldığı ifade edildi. Mesut Özil'in de yıldız oyuncunun Galatasaray'a transferini engellediği iddia edilince sosyal medya karıştı.

Sezon başında yönetici Erden Timur'un Alexis Sanchez ile yaptığı görüşmelerde yer alan Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan, konu ile ilgili sorulan sorulara "Keşke Alexis Sanchez transferi de olsaydı. En büyük hayalimdi. İstedik ama olmadı" yanıtını vermişti. Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
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