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Spor Galatasaray'ı Avrupa'da hakemler doğruyor! İşte Kopenhag maçının hakemi
Spor

Galatasaray'ı Avrupa'da hakemler doğruyor! İşte Kopenhag maçının hakemi

Yeniakit Publisher
2023-12-10 12:32:00 -
Galatasaray'ı Avrupa'da hakemler doğruyor! İşte Kopenhag maçının hakemi

Şampiyonlar Ligi A Grubu salı günü oynanacak olan Kopenhag - Galatasaray maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak. Detaylar haberimizde...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak. 12 Aralık Salı günü Parken Stadı'nda saat TSİ 23.00 başlayacak olan müsabakanın hakemi belli oldu.

Kopenhag - Galatasaray maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Michael Fabbri. Müsabakanı VAR koltuğunda Massimiliano Irrati oturacak, AVAR'da ise Paolo Valeri görev yapacak.

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