Galatasaray'dan yılın bombası: Uğurcan Çakır
Galatasaray'da sözleşmesi 2024 yılında dolacak olan Fernando Muslera'nın yerini Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın alacağı yönündeki iddialar bomba etkisi yaptı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatarasay'da efsaneleşen Uruguaylı Fernando Muslera'nın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Muslera hakkında çıkan haberlerin ardından bomba etkisi yapan bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddialara göre; Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın radarına girdi.
Sarı kırmızılı ekibi yabancı sınırı kuralı nedeniyle Türk kaleci tercih edileceği kaydedildi. Trabzonspor ile iyi ilişkiler kuran Galatasaraylı yöneticilerin sezon sonunda genç file bekçisi için masaya oturacağı aktarıldı.
Peki kim bu Uğurcan Çakır?
5 Nisan 1996'da Antalya'da doğan Uğurcan Çakır, aslen Trabzonlu olup 13 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve futbola da burada, Çekmeköyspor'un alt yapısında başladı.
Çakır, 2008-2009'da Çekmeköyspor'da oynadı. Sonraki sezon 2010-2011'de Yamanspor takımına geçti.
2012-2013 sezonunda ise 1461 Trabzon alt yapısına transfer oldu. Uğurcan Çakır, sonraki yıllarda sırasıyla Trabzonspor U17, U19, U21 takımlarında forma giydi.
A takımına 2014 yılında yükselen genç kaleci, 2015-2016 yılında bir seneliğine kiralık olarak 1461 Trabzon'a transfer oldu.