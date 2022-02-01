"Galatasaray'dan transfer teklifi aldım" deyip duyurdu

Beşiktaş'ın sihirbaz lakaplı yıldızı Rachid Ghezzal, Antalya kampında Fanatik Gazetesi'nden Yakup Çınar'a samimi açıklamalarda bulundu.

İşte Rachid Ghezzal'ın çarpıcı sözleri...

“Göztepe penaltısı kariyerimin en önemli golü”

Takımın penaltıcısı geçen sezon sen miydin? Göztepe maçında attığın penaltı golü ile ilgili neler söylemek istersin? Bir daha olsa kullanır mısın?

Penaltıcı bendim ve topun başına benim geçmem gerekiyordu. Sezon başında Aboubakar’dı. Sorumluluğu aldım ancak hocalarımız da bu yönde bir karar almıştı. O anları elbette unutamıyorum. Kariyerimin en önemli gollerinden hatta en önemlisi diyebilirim. O ana bir kez daha dönmeyi tekrar çok isterdim.

Sergen Yalçın’la büyük başarılar yakaladınız ancak ayrılık gerçekleşti. Sergen hoca ile ilgili neler söylemek istersin?

Geçen yıl Sergen Yalçın ve Murat Hoca’nın ekibiyle muhteşem bir sezon geçirdik. Kazanabileceğimiz her şeyi kazandık. Bu sezon ne yazık ki bu sezon zor geçti. Kötü gidişi durdurabilecek reaksiyonu gösteremedik. Türkiye Ligi zor bir lig. İyi gidişat için iyi sonuçlar almak zorundasınız. Maalesef yollar ayrıldı.

Önder Hoca’nın gelişiyle alakalı ne düşünüyorsun?

Yeni hoca her zaman yeni fikirle, başka bir çalışma tarzı ve farklı bir anlayışla gelir. Bu kötü gidişatı değiştirmek için böyle bir değişiklik belki de gerekiyordu. Biz futbolcular üzerine düşen çok fazla şey var. Sahada oynayan bizleriz. Kazanan kimliğe bürünmek adına böyle bir şey olması gerekiyordu.

“Kariyerimin en iyi sezonuydu”

Geçen sezon 8 gol, 17 asist, bu sezon 2 gol, 1 asist Bu istatistik düşüşünün neye bağlıyorsun? Aboubakar – Batshuayi değişikliği ya da Larin’in formsuzluğu bunda etkili oldu mu?

Harika bir sezon geçti, kariyer sezonumdu diyebilirim. Sonunda iki şampiyonluğa uzanmak muhteşemdi. Ben hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum. Kendimi geliştirmenin yollarını arıyorum. Bu sezon bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadığımız bir gerçek. Geçen sezon Larin ve Aboubakar çok fazla gol attı. Bu sezon daha fazla zorlanıyoruz. Ben de her gün daha iyi olmaya çalışıyorum. Bu konu üzerinde de çalışmamız gerekiyor. Her sezon aynı performansı göstermek çok zor. Ama bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Sezon başında Beşiktaş’la kiralık sözleşmen bitmişti. Galatasaray ile ismin çok geçti. Galatasaray’dan teklif aldın mı?

Galatasaray’dan teklif aldım. Futbol bu, futbolda olan şeyler bu teklifler ve görüşmeler. Ama sezonun bittiği dönemde benim aklımda bir çok şey netti. Ben Beşiktaş’ta kariyerime devam etmek istiyordum. Çok şükür ki burada devam ediyorum.

“Taraftarın desteği beni motive ediyor”

Beşiktaş taraftarı hakkında ne düşünüyorsun?

Taraftarlarımız gerçekten çok özel. Bana çok yakın sevgi, ilgi ve alaka gösteriyorlar. Özellikle zor zamanlarda bana ve takıma destek oluyorlar. Bu da beni daha çok motive ediyor. Bana verilen sevginin karşılığını vermek için daha motive oluyorum. Kendi evimizde oynadığımız maçları kendi evimizmiş gibi hissediyorum. Tam kapasiteli bir maçı oynamak için merakla bekliyorum.

“İdolüm zıdane ve Ronaldınho”

Futbola başlarken idölün kimdi?

Zidane… Topla ilişkisi ve topla yaptığı her şey tam bir sihirbaz gibiydi. Ronaldinho daha sonrasında. Futbol oynarken Ronaldinho izlemek inanılmaz bir şeydi. Futbola tamamen yeni bir şeyler getirdi tek başına. Pas verme tarzı, hareketleri… O yüzden Zidane ve Ronaldinho diyebilirim.

Beraber oynadığı en yetenekli oyuncular?

Lyon’da Lacazette ve Nabil Fekir’le oynadım. Leicester’da Jamy Vardy, Ribery yaşlıydı ama hala en iyilerden biriydi. Bu oyuncuları sayabilirim.

Kariyerinde en unutamadığı maçlar?

Göztepe diyebilirim. Penaltıyı attığım, hakemin düdüğü çaldığı an. Harika bir andı. Hayatım boyunca unutmayacağım bir andı. Beşiktaş’a karşı Lyon’la oynadığım maçta unutamadığım samimiyetle söylüyorum etkilendiğim maçlardan biriydi. O atmosferi unutamıyorum. Beşiktaş beni ilk istediğinde neyle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Transferimde Lyon maçındaki performans etkilemiştir.

Attığı en güzel gol?

Erzurumspor’a attığım golü beğenirim. Ama bir tane söylemem gerekirse Göztepe’ye attığım penaltı.

Türk yemekleri hakkında ne düşünüyorsun?

Türkiye yemek konusunda harika bir ülke. Eğer futbolcuysanız bu yemek konusuna dikkat etmelisiniz. Kahvaltılar çok çeşitli. Ben kahvaltıları tercih ederim.