Galatasaray'dan transfer bombası! Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray sezon başında Kasımpaşa'dan Trezeguet ile ilgilenmiş ancak renklerine bağlayamamıştı.

Trezeguet bombası!

Garry Rodrigues'in Al-Ittihad'a gitmesinin ardından gözler bir kez daha Mısırlı yıldıza çevrildi.Teknik direktör Fatih Terim'in çok beğendiği 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi.

Galatasaray, ilk yarıda 5 gol, 5 asistle oynayan Trezeguet için kısa süre içinde Kasımpaşa yönetiminin kapısını çalacak. Mısırlı kanat oyuncusunun da bu transfere sıcak bakması Aslan'ın işini kolaylaştırıyor. Fatih Terim'in yönetime sunduğu listede Trezeguet'nin adının üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.

Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 50 kez sahaya çıktı. Mısırlı yıldız fileleri 21 kez sarsarken, 13 defa da asist yaptı. Toplamda 34 gole direkt etkisi oldu. Trezeguet, Kasımpaşa'da 4 kez sarı , 1 defa da kırmızı kart gördü.

(Takvim)