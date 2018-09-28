THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Galatasaray'dan tarihe geçecek seri!

Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek kolay kolay elde edilemeyecek bir iç saha performansına imza attı.

28 Eylül 2018 Cuma 23:56
Galatasaray'dan tarihe geçecek seri!

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki başarılı performansını sürdürürken Avrupa'nın da en iyilerinden biri olmayı başardı.

Galatasaray, 5 büyük lig ve Süper Lig'deki ekipler arasında iç sahadaki performansıyla zirvede yer aldı. Galatasaray, ligde iç saha galibiyet serisinde Avrupa'nın zirvesinde yer alırken, iç sahada yenilmezlik serisinde sadece Liverpool ve Barcelona'yı geçemedi.

Galatasaray, 5 büyük lig ve Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında iç sahada en uzun galibiyet serisine sahip takım konumunda yer alıyor. Galatasaray iç sahada oynadığı son 16 maçı da kazanmayı başardı.

Kaynak: Sporx

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 23:56
  1. Erzurum
  2. Galatasaray Haberleri
  3. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AFAD izinleri iptal etti! Kasırga yaklaşıyor
    1. AFAD izinleri iptal etti! Kasırga..
    2. Bulgaristan'da İstiklal Marşı'na..
    3. 'Eski Türkiye'den çık, yeni..
    4. 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu
    5. Kamyonette çakmak gazı tüpü patladı, 3..
    6. Güney Afrika'da yeni bir dinozor türü..
    7. Facebook'tan çarpıcı açıklama:..
    8. Barzani ile Salih, cumhurbaşkanı..
    9. Bayern Münih'e Hertha Berlin darbesi!
    10. Galatasaray'dan tarihe geçecek seri!
    11. AK Parti Genel Başkanvekili Numan..
    12. Galatasaray acı haberi böyle duyurdu!
    13. Dilmen: Eğer bu pozisyon penaltı..
    14. Kurtulmuş açıkladı: Buna mecburuz
    15. Husilerin kalesinde kritik isim..
    16. Tecavüz iddiları ile gündeme gelen..
    17. Sergey Lavrov: Filistin sorunu..
    18. Halatı kopan asansördeki bir kişi..
    19. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri operasyonunda..
    20. Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!
    Çatla Cumhuriyet, patla Birgün, kahrol Sözcü!

    Günün Karikatürü

    29 Eylül 2018
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    EYT yasası Ekim'de çıkıyor mu?
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması
    Erdoğan'dan Can Dündar açıklaması