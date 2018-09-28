Galatasaray'dan tarihe geçecek seri!

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, iç sahadaki başarılı performansını sürdürürken Avrupa'nın da en iyilerinden biri olmayı başardı.

Galatasaray, 5 büyük lig ve Süper Lig'deki ekipler arasında iç sahadaki performansıyla zirvede yer aldı. Galatasaray, ligde iç saha galibiyet serisinde Avrupa'nın zirvesinde yer alırken, iç sahada yenilmezlik serisinde sadece Liverpool ve Barcelona'yı geçemedi.

Galatasaray, 5 büyük lig ve Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında iç sahada en uzun galibiyet serisine sahip takım konumunda yer alıyor. Galatasaray iç sahada oynadığı son 16 maçı da kazanmayı başardı.

Kaynak: Sporx