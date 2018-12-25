Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi Gökhan Töre!

Yeniakit.com.tr-Galatasaray tekrardan rotayı yerli transferlere çevirdi. Sarı kırmızı ekip sürpriz bir isme yöneldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ara transfer döneminde ligi tanıyan yerli isimlere yöneldiği ortaya çıktı. Galatasaray kurmaylarının Beşiktaş'ta bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen ve teknik direktör Şenol Güneş'in gözünden de düşen Gökhan Töre'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Yaşadığı uzun süreli sakatlıktan dolayı formaya hasret kalan ve Beşiktaş'ta forma giyme şansı iyice azalan 26 yaşındaki yıldız futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı öğrenildi.Geçtiğimiz yıllarda da sarı kırmızılı ekibin transfer gündemine olan Töre'nin de artık forma giyebeileceği bir takımda oynamak istediği belirtildi.

Milli yıldızın Beşiktaş ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yeniakit.comt.tr