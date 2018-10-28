THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Standard Liege'nin golcüsü...

Galatasaray Belçika ekiplerinden Standart Liege'de forma giyen Renaud Emond’a kanca attı.

28 Ekim 2018 Pazar 01:59
Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Standard Liege'nin golcüsü...

Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 2 puan getirirken, Beşiktaş ise sahasında Genk’e 4-2 yenildi. G.Saray’ın ise Belçika deplasmanında boş durmadığı sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı.

YENİ GOLCÜ ADAYI BELÇİKA'DAN!

Sarı-kırmızılı ekibin bir scoutının Liege’de oynanan Standart-Krasnodar maçını izlediği burada takımına 1-1’lik eşitliği getiren golü atan Renaud Emond’u takibe aldığı iddia edildi.

Bu sezon lig ve Avrupa dahil tüm kupalarda toplamda 18 maçta 8 gol atan 26 yaşındaki oyuncunun bir süredir G.Saray’ın gözlemi altında olduğu, hatta menajeri Lichtenstein’la bir de görüşme yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 01:59
  1. Galatasaray
  2. Standart Liege
  3. Renaud Emond
  4. Belçika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Standard Liege'nin golcüsü...
    1. Galatasaray'dan sürpriz forvet..
    2. Emre Mor'lu ve Okay'lı Celta Vigo..
    3. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    4. Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de..
    5. Ömer Çelik’ten 'Öcalan' çağrısı yapan..
    6. 2019'da iş gücüne katılım yüzde 53'e..
    7. Bacasız sanayi uçuyor! 2019'da 35,2..
    8. Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere..
    9. Almanya ve Fransa'nın savaş uçağı..
    10. Olcay Şahan'dan penaltı isyanı: Burak..
    11. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    12. Köprü ve otoyollar para bastı!
    13. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    14. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent..
    15. Tipiye yakalanan göçerler ekiplerce..
    16. Emre Bol'dan Ali Koç'a cevap: Yeni bir..
    17. Arjantin’de yanlışlıkla protestoya..
    18. Hadımköy'de korkutan fabrika yangını
    19. Burak Yılmaz'dan maç sonu çok sert..
    20. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Şimdi..
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    KYK yurt başvuruları ne zaman?
    KYK yurt başvuruları ne zaman?
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Muharrem İnce'yi Cumhuriyet Gecesi'den bu halde çıkardılar!
    Muharrem İnce'yi Cumhuriyet Gecesi'den bu halde çıkardılar!
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı