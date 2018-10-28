Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi! Standard Liege'nin golcüsü...
Galatasaray Belçika ekiplerinden Standart Liege'de forma giyen Renaud Emond’a kanca attı.28 Ekim 2018 Pazar 01:59
Fenerbahçe, Anderlecht deplasmanından 2 puan getirirken, Beşiktaş ise sahasında Genk’e 4-2 yenildi. G.Saray’ın ise Belçika deplasmanında boş durmadığı sürpriz bir hamle yaptığı ortaya çıktı.
YENİ GOLCÜ ADAYI BELÇİKA'DAN!
Sarı-kırmızılı ekibin bir scoutının Liege’de oynanan Standart-Krasnodar maçını izlediği burada takımına 1-1’lik eşitliği getiren golü atan Renaud Emond’u takibe aldığı iddia edildi.
Bu sezon lig ve Avrupa dahil tüm kupalarda toplamda 18 maçta 8 gol atan 26 yaşındaki oyuncunun bir süredir G.Saray’ın gözlemi altında olduğu, hatta menajeri Lichtenstein’la bir de görüşme yapıldığı belirtildi.
Kaynak: Fotospor
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