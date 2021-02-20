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Spor Galatasaray'dan Süper Lig tarihine geçen Umut Bulut'a tebrik
Spor

Galatasaray'dan Süper Lig tarihine geçen Umut Bulut'a tebrik

Galatasaray, 504. kez sahaya çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen futbolcu unvanını elde eden Umut Bulut'u tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 17:09:00 -
Galatasaray'dan Süper Lig tarihine geçen Umut Bulut'a tebrik

 Galatasaray Kulübü, bir dönem sarı-kırmızılı formayı giyen ve Süper Lig tarihinin en fazla maça çıkan oyuncusu olan Yeni Malatyasporlu Umut Bulut'u tebrik etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2012-2016 yıllarında sarı-kırmızı formamızı giyerek büyük başarılara imza atan Umut Bulut, Süper Lig'de 504. maçına çıkarak lig tarihinin en çok forma giyen futbolcusu oldu. Tebrikler Umut." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor'un 26. haftada İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta 504. kez lig maçına çıkan Umut, Galatasaray'da 114 lig karşılaşmasında forma giydi ve 32 kez fileleri havalandırdı.

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