Galatasaray'dan sonra bir hak mahrumiyeti de Trabzonspor'a geldi

PFDK, geçtiğimiz günlerde Atiker Konyaspor maçına Mete Kalkavan'ın atanmasına tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası verdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR A.Ş. başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.