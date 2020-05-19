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Spor

Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlarda sarı-kırmızılı taraftarların baskılı fotoğrafları tribünlere konulacak

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:45:29 -
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 12 Haziran'da seyircisiz olarak başlatılacağını duyurulurken, Galatasaray Kulübü de taraftarlarına yönelik bir kampanya başladı.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından "Sensiz Olmaz Galatasaray" ismiyle başlatılan kampanyaya katılacak taraftarların baskılı fotoğrafları, Galatasaray'ın sahasında oynayacağı son 3 iç saha maçında tribünlere konulacak.

Taraftarların "www.sensizolmazgs.com" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, kombine sahipleri için 123 liradan satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 149 lira olarak belirlendi.

Kampanyada taraftarlar, dilerlerse aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle tribünde yan yana yer alma fırsatına da sahip olacak.

Kampanyaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı fotoğraflarını maç günü "www.sensizolmazgs.com" adresinden blok numarasını seçerek görebilecek.

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