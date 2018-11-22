THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması

- Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasından:"Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir. Kulübümüzün Sedat İncesu'ya hiçbir maaş borcu yoktur"

22 Kasım 2018 Perşembe 16:46
Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı tekerlekli sandalye basketbol takımı başantrenörlüğü görevinden istifa eden Sedat İncesu'nun maaşının zamanında ödendiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Sedat İncesu'nun görevinden istifa etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Sedat İncesu'nun bir gazeteye verdiği demeçte "Aylardır bir kuruş almadım. Evime yürüyerek gidiyorum." ifadelerini kullandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Gerek Sayın Sedat İncesu gerekse Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız oyuncularına maaşları zamanında ödenmektedir. Kulübümüzün Sedat İncesu'ya hiçbir maaş borcu yoktur. Bu zor günlerde, kulübümüz üstüne oynanan oyunlara karşı camiamızın ihtiyatla yaklaşması ve teyakkuz halinde olması gerekmektedir. Durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 16:46
  1. Galatasaray
  2. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı
  3. Sedat İncesu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sayıştay Başkanı Baş NEVÜ'de konferans verdi
    1. Sayıştay Başkanı Baş NEVÜ'de konferans..
    2. Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması
    3. 9. Uluslararası Katılımlı Aile..
    4. "Oğlum, 'Baba, akşam sağ gelecek..
    5. Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçı..
    6. Akhisarspor'da Bursaspor maçı..
    7. Hamas, İsrail istihbaratının sızma..
    8. Moritanya'da Alim Yetiştirme..
    9. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli..
    10. Boluspor'da Gazişehir Gaziantep maçı..
    11. Limonu mutlaka dondurun!
    12. Yemen'de 8 milyondan fazla çocuk..
    13. Turkcell'den 'Adil Kullanım Kotası'..
    14. Mısır'da Hayrat Şatır'ın kızının..
    15. Apple'da son durum ne? İşte düşüşün 4..
    16. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral..
    17. 17. MÜSİAD EXPO
    18. CHP Grup Başkanvekili Özel:
    19. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    20. Karıncalardan kurtulmanın yolları
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"