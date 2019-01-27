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Galatasaray'dan Manuel Fernandes bombası

Rus basını Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes'in Galatasaray ile her konuda anlaştığını ve işin sadece imzaya kaldığını duyurdu.

27 Ocak 2019 Pazar 12:00
Galatasaray'dan Manuel Fernandes bombası

Devre arası transfer döneminin kapanmasına bir haftadan az bir süre kalırken Galatasaray için flaş Manuel Fernandes iddiası geldi. Rusya basınının haberine göre Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Fernandes, Galatasaray  ile anlaştığını açıkladı.

Bu sezon 15 maç oynadı

İki takımın transfer için görüşmelere devam ettiği, Fernandes'in ya devre arasında ya da sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edildi. Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernandes, sezon sonunda gelirse Galatasaray, transfer için bonservis ücreti ödemeyecek.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 12:00
  1. Galatasaray
  2. Rusya
  3. Galata
  4. Manuel Fernandes
  5. Beşiktaş

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