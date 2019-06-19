Galatasaray'dan Luyindama ile 4 yıllık sözleşme
Galatasaray'ın devre arasında Standard Liege'den kiralık olarak kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Luyindama'nın bonservisini 6 milyon euro ödeyerek aldığı öğrenildi.19 Haziran 2019 Çarşamba 15:12
Galatasaray, Christian Luyindama transferini bitirdi. Belçika basınında yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı ekibin 25 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı. Böylece Luyindama'nın Galatasaray'a maliyeti toplam 9 milyon euroya ulaşmış oldu.
Transfer FFP nedeniyle bekletiliyor
Belçika basını, Galatasaray'ın FFP kuralları nedeniyle resmi açıklama yapamadığını ve bu yüzden beklediğini belirtti.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan oyuncu Sarı-Kırmızılı takımla bu sezon 17 maça çıkıp 2 gol kaydetti.
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