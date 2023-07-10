  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğu Afrika ham petrol boru hattıda bu yeni hamle beklemiyordu: İptali için çağrı

Erdoğan kritik zirve öncesi çağrıda bulunmuştu! NATO’dan Türkiye’ye AB desteği

Zikri dağıtan devlet kenti nasıl veriyor? Sözcü'den yine akıl tutulması

Abdulkadir Selvi'den Erdoğan'a çağrı! Tüm Türkiye’nin gözü orada

Tüm Türkiye dikkat! Bu geceden itibaren başlıyor

Meclis aritmetiği ile cevap! Canan Güllü’nün maskesi indirildi

Tabela var ama yıllardır icraat yok! Fıkra gibi olay ama maalesef gerçek

Eski istihbaratçıdan bomba Akşener iddiası! Duyan, kulaklarına inanamadı! Vay vay vay

Türkiye’ye acil 12 Temmuz uyarısı! "Maalesef" denilerek duyuruldu

Solcu T24’ten skandal LGBT ve pedofili propagandası! Sapkınlar bir kez daha çocukları hedef aldı
Spor Galatasaray'dan Lazio'nun teklifine red
Spor

Galatasaray'dan Lazio'nun teklifine red

Yeniakit Publisher
2023-07-10 20:33:00 -
Galatasaray'dan Lazio'nun teklifine red

Galatasaray'dan Lazio'nun teklifine redGalatasaray'dan Lazio'nun teklifine redİtalyan takımı Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor. İtalyan ekibi son olarak Galatasaray'a 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ise İtalyan ekibinin teklifini geri çevirdi

Galatasaray'dan Lazio'nun teklifine redGalatasaray'dan Lazio'nun teklifine redİtalyan takımı Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor. İtalyan ekibi son olarak Galatasaray'a 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ise İtalyan ekibinin teklifini geri çevirdiGeçen sezon şampiyon olan Galatasaray'ın bel kemiği Lucas Torreira'ya Lazio'nun ilgisi bitmiyor. İtalyan ekibi, Uruguaylı futbolcu için sarı-kırmızılılara yaptığı son teklifte 10 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama formülünü sundu. Galatasaray ise 15 milyon euroda diretiyor.

Galatasaray teklifi reddetti

İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Lucas Torreira için Lazio, 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Uruguaylı futbolcuyu kiralayarak 10 milyon euro satın alma opsiyonu koymak isteyen İtalyan ekibinin talebini sarı-kırmızılılar reddetti.

31 maça çıktı

Galatasaray, Lazio'nun 10 milyon euroluk teklifine karşılık İtalyan ekibinden 15 milyon euro talep etti. Deneyimli orta saha geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 1 asist kaydetti.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23