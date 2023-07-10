Galatasaray'dan Lazio'nun teklifine red
Galatasaray'dan Lazio'nun teklifine redGalatasaray'dan Lazio'nun teklifine redİtalyan takımı Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor. İtalyan ekibi son olarak Galatasaray'a 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ise İtalyan ekibinin teklifini geri çevirdi
Galatasaray'dan Lazio'nun teklifine redGalatasaray'dan Lazio'nun teklifine redİtalyan takımı Lazio'nun Lucas Torreira ısrarı sürüyor. İtalyan ekibi son olarak Galatasaray'a 10 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar ise İtalyan ekibinin teklifini geri çevirdiGeçen sezon şampiyon olan Galatasaray'ın bel kemiği Lucas Torreira'ya Lazio'nun ilgisi bitmiyor. İtalyan ekibi, Uruguaylı futbolcu için sarı-kırmızılılara yaptığı son teklifte 10 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama formülünü sundu. Galatasaray ise 15 milyon euroda diretiyor.
Galatasaray teklifi reddetti
İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Lucas Torreira için Lazio, 10 milyon euroyu gözden çıkardı. Uruguaylı futbolcuyu kiralayarak 10 milyon euro satın alma opsiyonu koymak isteyen İtalyan ekibinin talebini sarı-kırmızılılar reddetti.
31 maça çıktı
Galatasaray, Lazio'nun 10 milyon euroluk teklifine karşılık İtalyan ekibinden 15 milyon euro talep etti. Deneyimli orta saha geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 1 asist kaydetti.
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