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Galatasaray'dan kupalara ambargo

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Türkiye'de düzenlenen son 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon oldu- Galatasaray bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı- Söz konusu dönemde Fenerbahçe 4, Beşiktaş, Konyaspor ve Akhisarspor ise ikişer kupa kazandı

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
Galatasaray'dan kupalara ambargo


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, son dönemde Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda kupalara adeta ambargo koydu.

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Galatasaray, bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'de 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.


- Fenerbahçe 4, Beşiktaş 2 kupa kazandı


Galatasaray'ın büyük başarılara imza attığı bu dönemde, önemli rakiplerinden Fenerbahçe 4, Beşiktaş ise 2 kupa kazanabildi.

Fenerbahçe bu sürede 2013-2014 sezonunda Süper Lig, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Türkiye Kupası, 2014 yılında ise TFF Süper Kupa'yı aldı.

Beşiktaş ise bu dönemde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon oldu.

Söz konusu dönemdeki diğer 4 kupanın ikisini Konyaspor, ikisini ise Akhisarspor elde etti. Konyaspor, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası ve 2017 yılında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Akhisarspor da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası ve 2018 yılında TFF Süper Kupa'yı kazandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:30
  1. Akhisarspor
  2. Beşiktaş
  3. Fenerbahçe
  4. Galatasaray
  5. Konyaspor
  6. kupa
  7. SÜPER LİG
  8. TFF Süper Kupa
  9. Türkiye Kupası

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