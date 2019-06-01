Galatasaray'dan Krepin Diatta bombası Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç oyuncu Krepin Diatta'yı yakın takibe aldı.

Yeniakitcom.tr- Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray flaş bir isme yöneldi. Genç oyuncu yakın takibe alındı! Galatasaray kurmayları Belçika takımlarından Club Brugge'de forma giyen Senegalli 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Krepin Diatta'yı gündemine aldığı iddia edildi. Diatta Senagal'in Afrika Kupası kadrosuna da dahil edilmesi dikkatleri çekti. Genç oyuncu bu sezon 28 maçta 2 gol 5 asist yapma başarısı gösterdi. Kaynak:Yeniakit.com.tr

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