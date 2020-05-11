Galatasaray’dan, istifa eden Hasan Şaş'a teşekkür

Galatasaray, istifa eden Futbol A Takım Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Öte yandan, konuyla ilgili yapılan açıklama kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.