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Galatasaray’dan imza şov

Galatasaray takıma yeni katılan isimler için yarın statta taraftara açık imza töreni düzenleneceğini açıkladı.

03 Eylül 2019 Salı 11:31
Galatasaray’dan imza şov

Galatasaray takıma yeni katılan isimler için yarın statta taraftara açık imza töreni düzenleneceğini açıkladı.


Sarı-kırmızılı takımda yeni transferler taraftarlarla bir araya geliyor. Falcao’nun da arasında bulunduğu isimler yarın saat 20.00’de TT Stadı’nda sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak. Konuyla ilgili Galatasaray’dan yapılan açıklama şöyle:



"Futbol Takımımızın yeni transferleri için 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00’de Türk Telekom Stadı’nda imza töreni düzenlenecektir.



Saha içinde yapılacak olan imza töreni taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek, Türk Telekom Stadı kapıları etkinlik için 19.05 itibariyle açılacaktır.



Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz!



Kombine sahibi tüm taraftarlarımız imza törenini ücretsiz olarak koltuklarının bulunduğu tribünde izleyebilecektir. Ancak etkinlik kombine devir işlemine kapalıdır. Ayrıca İstanbul’daki GSSTORE’lardan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarlarımız imza törenine ücretsiz giriş hakkı kazanacaktır.



İmza töreninin biletleri 03.09.2019 Salı günü saat 14.00’te passo.com.tr üzerinden 23 TL’ye satışa sunulacak, passolig kartı bulunmayan taraftarlarımız Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecektir. Tüm koltuklar numarasızdır."

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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