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Spor

Galatasaray’dan Hasan Şaş’a teşekkür

Galatasaray, istifa eden Futbol A Takım Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:48:14 -
Galatasaray’dan Hasan Şaş’a teşekkür

Galatasaray, istifa eden Futbol A Takım Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.


Galatasaray’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Yardımcı Antrenörlüğü görevini yürüten Sayın Hasan Şaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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