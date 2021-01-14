Galatasaray'dan gelen "Hayaller Van Persie" çıkışı gündeme oturdu!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, bugün ajans muhabirlerinin katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Cengiz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz açıklaması sırasında "Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi" sözünü söyleyince sosyal medya bir anda çalkalandı. Kısa zamanda bu söz Twitter'da trend topic oldu.

Falcao'nun transferinin ardından sık sık bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie ile kıyaslanması da bu konuda en büyük etken oldu. Başkanın bu sözüne hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli taraftarlar kısa zamanda reaksiyon gösterdi.