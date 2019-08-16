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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

İtalyan basını, Nzonzi'nin Fenerbahçe'den daha yüksek bir teklif almasına rağmen Galatasaray'ı seçtiğini duyurdu.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:07
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Roma'nın 30 yaşındaki Fransız ön liberosu, 1+1 yıllığına kiralandı. Dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yapan tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalayacak.

Denizlispor deplasmanı dönüşünde takıma katılacak olan Nzonzi'nin, fiziksel açıdan hazır durumda olduğu ve gelecek hafta Konyaspor'a karşı forma giyebileceği bildirildi.

FENERBAHÇE ÇOK İSTİYORDU

Transferin detayları ise oldukça çarpıcı. İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Nzonzi'ye, Galatasaray'dan daha yüksek bir maaş teklif etmesine rağmen, Fransız yıldızın Galatasaray'ı tercih ettiğini yazdı.

Bu gelişme, İtalyan gazeteciler tarafından, "Galatasaray'dan ezeli rakibi Fenerbahçe'ye müthiş transfer çalımı" olarak yorumlandı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:07
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