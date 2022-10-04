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Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!
Spor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Galatasaray, gelecek planlamasına da şimdiden başladı. Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve geride bıraktığımız 8 haftada 17 puan toplayarak 4. sırada yer alan sarı - kırmızılılar, forvet hattına Mauro Icardi ve Haris Seferovic isimlerini dahil etmişti. Galatasaray'ın gündeminde bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan Mehdi Taremi'nin olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 15:25:00 -
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye jeneriklik gol!

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Galatasaray, gelecek planlamasına da şimdiden başladı. Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla giren ve geride bıraktığımız 8 haftada 17 puan toplayarak 4. sırada yer alan sarı - kırmızılılar, forvet hattına Mauro Icardi ve Haris Seferovic isimlerini dahil etmişti. Galatasaray'ın gündeminde bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan Mehdi Taremi'nin olduğu iddia edildi.

Galatasaray, yaz transfer sezonunda PSG'den Mauro Icardi ve Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralayarak dikkat çekmişti. Geride kalan 8 haftada iki futbolcusundan da beklenen verimi alamayan sarı - kırmızılılarda Bafetimbi Gomis'in performansı öne çıkmıştı. Galatasaray Yönetimi; bu sezonu şampiyonlukla tamamlayıp, gelecek sezona da hızlı bir giriş yapmak istiyor.

Yaz transfer döneminde birçok ismi kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yapan Galatasaray'da yönetim; devre arası için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da gelecek sezonun planlamasına başladı.

Galatasaray'ın Portekiz Ligi devi Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Sabah'a göre; sarı - kırmızılı yönetimin, Taremi transferinde Porto ile olan iyi ilişkilerini kullanmayı amaçladığı vurgulandı.

Galatasaray'ın İranlı golcünün menajeriyle görüştüğü ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız ismi bedavaya kadroya katmak için teklifini sunduğu kaydedildi.

Uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Taremi'nin adı, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yle de anılmıştı.

 

 


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