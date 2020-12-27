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Spor Galatasaray'dan Feghouli açıklaması
Spor

Galatasaray'dan Feghouli açıklaması

Galatasaray, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Sofiane Feghouli'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:10:00 -
Galatasaray'dan Feghouli açıklaması

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadelenin ilk dakikalarındaki Sofiane Feghouli'nin sakatlığı ile yıkılmıştı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan Sofiane Feghouli açıklamasında, "Trabzonspor maçında sağ üst arka adale grubunda zorlanma hisseden Sofiane Feghouli'nin sağlık durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak." ifadelerine yer verildi.

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