  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'dan Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında açıklama:
Spor

Galatasaray'dan Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında açıklama:

"Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır"

Yeniakit Publisher
2021-01-01 01:33:32 -
Galatasaray'dan Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında açıklama:

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin durumu hakkında açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Liv Hospital’a kaldırılan futbolcunun ilk müdahalesinin yapıldığı belirtilerek, "Yüzünde yanıklar olan oyuncumuzun gözlerine aldığı hasar ileri tetkikler sonrası anlaşılacaktır. Bilinci yerinde olan ve hayati tehlikesi bulunmayan oyuncumuzla ilgili gelişmeler oldukça bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kulüp, Norveçli futbolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken fotoğrafını çeken ve fotoğrafın yayılmasını sağlayan kişiler hakkında hukuki işlem yapılacağını duyurdu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırında harekete geçiyor
Dünya

İran, Türkiye ve Azerbaycan sınırında harekete geçiyor

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a alttan alta destek verdiği öne sürülen İran'ın Türkiye ve Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapacağ..
'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu:
Gündem

'Şarap'lı yılbaşı paketi rezaletini böyle savundu: "Ne var bunda terbiyesiz adam"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın parasını 'Şarap'lı yılbaşı hediye paketi ile çarçur e..
Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon
Teknoloji

Ne iPhone ne Samsung! İşte zirveye oturan telefon

Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 işlemcisini kullanan ilk akıllı telefon olma yolunda ilerliyor. Henüz resmi olarak piyasaya çıkmasa da, AnTuTu ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay