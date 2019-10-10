Galatasaray'dan çifte transfer bombası! Premier Lig'den geliyorlar

Takımın her iki beki Mariano ve Nagatomo’nun bu sezonki performansından hiç memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu isimlerle devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

Sezon sonunda kontratı bitecek iki futbolcuyu da gözden çıkaran tecrübeli hoca, buradan gelecek parayla kadrosunu daha da güçlendirmenin hesapları içinde. Fanatik'in haberine göre; tam da Terim yol haritası çizmeye hazırlanırken, İngiltere’den ilaç gibi bir haber geldi.

Yaklaşık 1 milyar euro kadro değeri bulunmasına rağmen hem ligde hem de Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Tottenham’da, teknik direktör Pochettino, 5 futbolcuyu satış listesine koymaya karar verdi. Bu oyuncular arasında, Terim’in istediği tipte iki oyuncu bulunuyor. Sağ bekte Fildişi Sahilli Serge Aurier, sol bekte de İngiliz Danny Rose, satılarak ya da kiralanarak bir başka kulübe gönderilecek.

Haberi alan birçok menajer şimdiden bu oyunculara kulüp bulmak için çalışmalara başladı. Talipliler arasına vakit kaybetmeden dahil olan kulüplerden biri de Galatasaray’dı.

Sarı-kırmızılılar iki oyuncuyu da kiralamaya çalışacak. 29 yaşındaki sol bek Rose’un transferi hiç kolay görünmüyor. Ancak 26 yaşındaki Aurier için tüm şartlar zorlanacak. Terim, Aurier’in Galatasaray’da yeni bir Eboue etkisi yaratabileceğini düşünüyor.