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Spor Galatasaray'dan Cem Uzan'a bomba cevap
Spor

Galatasaray'dan Cem Uzan'a bomba cevap

Yeniakit Publisher
2023-06-19 00:40:00 - 2023-06-19 00:40:41
Galatasaray'dan Cem Uzan'a bomba cevap

Galatasaray'a 72 milyon euroluk sponsorluk teklif eden Cem Uzan'a bomba bir cevap verildi.

Galatasaray, iş insanı Cem Uzan'ın kulübe 72 milyon euroluk sponsorluk teklifinde bulunacağı iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır. Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır." denildi.

Paris'te yaşayan iş insanı Cem Uzan'ın Galatasaray'a sponsor olacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp konuya ilişkin açıklama yaptı.

Galatasaray iddiayı yalanladı

Galatasaray'dan Cem Uzan'ın sponsorluk iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüzün tüm sponsorluk görüşmeleri bu konuda yetkili bir komite tarafından yürütülmektedir. Bu görüşmeler arasında son günlerde sosyal medya ve basın organlarına konu olan kişi ve kurumlar bulunmamaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında yer alan, "Bu çalışmalarda öncelikli amacımız, kulübümüzün şanlı geçmişine, geleneklerine ve Galatasaray markasına yakışan sponsorlarla iş birliği yapmaktır." ifadeleri dikkat çekti.

Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi
Cem Uzan'dan Galatasaray'a sponsorluk teklifi

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