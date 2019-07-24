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Galatasaray’dan bomba hamle! Yönetim dünya yıldızı forvet için harekete geçti

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, Mario Balotelli için girişimlere başladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:34
Galatasaray’dan bomba hamle! Yönetim dünya yıldızı forvet için harekete geçti

Sarı kırmızılılar yoğun geçen transfer döneminde şu sıralar Falcao transferini bitirmeye çalışıyor. Galatasaray, transferdeki 1 numarası Radamel Falcao'ya çok yaklaşmışken işini sağlama alıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı golcüde herhangi bir aksilik çıkması durumuna karşılık Mario Balotelli'yi 'yedek bomba' olarak kenarda tutuyor.

Marsilya ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki İtalyan golcünün menajeri Mino Raiola ile ilk görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi.

İdari Menajeri Şükrü Hanedar'ın, Fransa'da Falcao için yürüttüğü pazarlıklar esnasında İtalyan golcü için de nabız yokladığı ve Raiola ile masaya oturduğu kaydedildi.

2016'dan bu yana Ligue 1'de Nice ve Marsilya formalarını giyen Balotelli, Fransa'da çıktığı 76 lig maçında 41 gol atma başarısını göstermişti.

Geçen yıl olabilirdi

Geçen sezon da transferi gündeme gelen Balotelli'ye bu kez teknik direktör Fatih Terim'den onay çıktığı belirtildi.

Nice'in Fransa Ligi'nde çok etkili olduğu 2016-2017 sezonunda Belhanda ve Seri ile birlikte forma giyen Balotelli, o sezon orta sahadaki bu iki isimle birlikte 23 maçta 15 gole imza atmış ve yeniden İtalya Milli Takımı'na dönmüştü.

28 yaşındaki İtalyan golcünün bonservisinin elinde olması da sarı-kırmızılılara cazip gelen bir diğer etken.

Geçtiğimiz sezon oyuncunun menajeri Raiola, "Mario Galatasaray'a gidebilir ama bu Türk kulübünün takınacağı tavra bağlı" demişti.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:34
  1. Falcao
  2. Galatasaray
  3. Mario Balotelli
  4. Şükrü Hanedar
  5. Nice
  6. Fatih Terim
  7. transfer
  8. Marsilya

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