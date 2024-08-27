Galatasaray'dan bilet açıklaması!
Galatasaray Kulübü, gündemde yer alan karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray, Kulübü, gündemde yer alan ve soruşturma açıldığı söylenen karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.
İşte Galatasaray'ın yaptığı açıklama:
'Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek...
Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.
Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.
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Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.
Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!
O ZAMANA KADAR KONSANTRASYON!'
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı
Dursun Aydın Özbek
Yönetim Kurulu Üyeleri
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Mehmet Saruhan Cibara
Eray Yazgan
İbrahim Hatipoğlu
Bora İsmail Bahçetepe
Sedat Artukoğlu
Can Natan
Ali Yüce
Fatih Süleyman Demircan
Ozan Bingöl Yurtsever
Timur Kuban
Emir Aral
Tanur Lara Yılmaz
Ece Bora