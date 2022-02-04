Galatasaray'dan Beşiktaş'a misilleme!

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Ghezzal'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, son olarak Gedson Fernandes'i de Kartal'a kaptırdı. Başkan Burak Elmas'ın "İsteseydik alırdık" sözleri sonrası Galatasaray taraftarları tepki gösterdi.

İnaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar'ı kadrosuna katan Galatasaray, yeni bir transfer daha yapmak için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlıların 1 milyon 750 bin Euro'luk önerisine karşılık 2.5 milyon Euro'da ısrar eden Kanadalı yıldıza "İster kabul et, ister git" cevabı verildi Beşiktaş'ta Cyle Larin'in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek için 6 ay önce başlayan görüşmeler, olumsuz sonuçlandı.

Siyah-beyazlı yönetim, yapılan pazarlıklarda teklifini 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar yükseltirken Kanadalı yıldız 2.5 milyon Euro ve 4 yıllık kontrat ısrarını devam ettirdi. Önerdiği rakamı arttırmayı düşünmeyen Beşiktaş ise oyuncusuna resti çekti.

Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geliyor. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile sözleşme uzatmaya yanaşmayan, istediği ücrette indirime gitmeyen Cyle Larin'i transfer etmek için girişimlere başlıyor.

Kanadalı forvetin daha önce Galatasaray'a önerildiği ancak Cimbom'un etik olmadığı gerekçesiyle bu transfer için devreye girmediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, Gedson Fernandes'i Beşiktaş'ın almasıyla misilleme yapmaya karar verdi. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki futbolcuyu kadroya katarak hücum hattını güçlendirmeyi planlarken, camiadaki yüksek tansiyonu da biraz olsun düşürmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ın da anlaşmaya vardığı iddia edilen Gedson Fernandes'i sürpriz bir şekilde kadrosuna katan Beşiktaş, bu transferle ezeli rakibine Ghezzal sonrası çalım daha attı. Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiraladı. Gedson, önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş forması giymeye başlayacak.