  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:14:54 -
Galatasaray'dan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcular, teknik ekip ve BJK Nevzat Demir Tesisleri çalışanları için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Kulübünde koronavirüs testleri pozitif çıkan Başkan Sayın Ahmet Nur Çebi ve kulüp çalışanlarına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı