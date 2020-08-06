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Spor

Galatasaray'dan Belhanda'ya şok! 150 bin euro ceza

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyunun dışında kalan Belhanda'ya ceza verdi. Ayrıca Belhanda'nın da ayrılması gündemde.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:09:00 - 2020-08-06 12:13:17
Galatasaray'dan Belhanda'ya şok! 150 bin euro ceza

Faslı futbolcuya çok yakın olan gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray’ın Belhanda’ya Fenerbahçe maçından gördüğü kırmızı kart sebebiyle 150 bin Euro ceza verdiğini belirtirken, sarı-kırmızılıların Belhanda ile yolları ayırmak istediğini altını çizdi.

103 maçta 14 gol 23 asist

Galatasaray'a 2017 yazında transfer olan Younes Belhanda, sarı kırmızılı formayla 103 resmi maça çıktı. Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 23 de asist yaptı.

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