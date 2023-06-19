Galatasaray'dan ayrıldı, imzayı attı bile! Artık devre dışı bırakma niyetindeler... Türkiye'ye duyurdu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Okan Kocuk, takımdan ayrıldığını açıkladı. Başarılı file bekçisi Süper Lig'e yükselen Samsunspor'a transfer oldu.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren tecrübeli kaleci Okan Kocuk, takımdan ayrıldığını açıkladı. Gerçekleşen bu vedanın ardından 27 yaşındaki kalecinin takımı kısa sürede belli oldu.

Hüseyin Eroğlu yönetiminde 1. Lig'i lider bitiren ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor, Okan Kocuk'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Okan Kocuk şu sözlerle Galatasaray'a veda etti:

Galatasaray forması giymek, büyük Galatasaray taraftarının önünde oynamak, bu büyük kulüple şampiyonluk yaşamak çok özeldi ve hep çok özel kalacak.

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Evimizde, deplasmanda, her şartta, her anda, sonuç ne olursa olsun bizi var gücüyle destekleyen büyük Galatasaray taraftarına hissettirdikleri her şey için teşekkür ederim.

Tüm başkanlarıma, çalıştığım tüm teknik direktörlerime ve teknik ekiplere gelişimime sağladıkları katkılar için minnettarım. Kocaman bir ailenin parçası olduğum için ve birbirinden değerli sporcularla çalıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Anlı şanlı Galatasaray formasını birlikte terlettiğim tüm kardeşlerime her şey için teşekkür ediyorum.

Ayrılıklar da sevdaya dahil. Sarı kırmızılı forma altında geçirdiğim bu güzel zamanlara şimdilik bir nokta koyuyorum. Yolculuğumda yeni bir başlangıç yapma zamanı.

Haklarınızı helal edin, hoşça kalın...

"27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır"

Öte yandan Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Galatasaray takımında forma giyen 27 yaşındaki Okan Kocuk ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Bursaspor altyapısından yetişen Okan Kocuk, Bandırmaspor ve İstanbulspor'da kiralık oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer olmuştu. Başarılı eldiven geçen sezonunu da Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.

Okan Kocuk, 29 kez Galatasaray formasını giydi ve kalesinde 38 gol gördü. Deneyimli file bekçisi 7 kez de kalesini gole kapattı.