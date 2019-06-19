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Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Teknik Direktör Fatih Terim’in aldığı tazminat hakkında yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır" ifadelerini kullandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:31
Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap

Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Teknik Direktör Fatih Terim’in aldığı tazminat hakkında yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır" ifadelerini kullandı.


Galatasaray Spor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Teknik Direktör Fatih Terim’in TFF’den aldığı tazminat hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fatih Terim ile TFF arasındaki ihtilaf, mahkemelerce incelenmiş ve netice olarak Teknik Direktörümüz haklı bulunarak tazminat alacağına hükmedilmiştir. Bu aşamada söz konusu hukuki ihtilafı tartışmak abesle iştigal olup yargı organlarınca karara bağlanmış kesin yargı kararlarına saygısızlıktır.


Teknik Direktörümüzün mahkeme kararı ile hüküm altına alınan alacağı, sözleşmeden kaynaklanan cezai şart alacağıdır. Bakiye süre ücret alacağı değildir. Bu sebeple de Sayın Fatih Terim ile Kulübümüz arasında akdedilen sözleşme bedelinin, hükmedilecek tazminat tutarına bir etkisi söz konusu değildir. Kaldı ki Mahkemece TBK m. 182/son fıkra uyarınca ceza tutarından tenkisat yapılmak suretiyle hüküm kurulmuştur.


Üstelik bahse konu tazminat tutarının tamamı Teknik Direktörümüz Fatih Terim tarafından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağışlanmıştır. Söz konusu açıklamalar, hukuki bilgi ve temelden yoksun olup, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik art niyetli açıklamalardır" denildi.



Ali Koç ne demişti?


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta sonu Mali Genel Kurulu’nda şu açıklamayı yapmıştı:


"Milli Takım’ın eski teknik direktörü niçin işten çıkarıldı? Futbol federasyonunun üyesiyle kavga ettiği için. Bundan sonra iş kanununun size sağladığı imkan, 6 gün içinde işten çıkarıp tazminat ödeme mecburiyetiniz olmamasıdır. Ama nedense 9. günde, 6. maddeden tazminatla işten çıkarıyorlar. Medyada da hakimiyeti var. Sonra o kulübün başkanı çıkıp, “Türkiye’nin en büyük işvereni olan Ali Bey, yanında çalıştırdığı kişilere tazminat ödemiyor mu?” diyor. Eğer sizin yanınızda çalışan birisi sizi dövmeye kalkarsa ve siz tazminat verirseniz, iş kanununu bilmiyorsunuz demektir. Bunları biz söyleyince kötü kişi oluyoruz. Bu kadar bariz bir durum var ve hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürülüyor. Bir de tazminatı hayır kurumuna bağışladığı için, ayıp olmasa madalya takacaklar. Bunlar durmalı. Bir de işi de garantiye alıyorlar, tazminatı hak etsin diye, gittiği yerde 1905 Lira’ya imza attırıyorlar. Bu konuyu her platformda tartışmaya hazırım."

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:31
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