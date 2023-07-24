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Spor Galatasaray'da Zaniolo için çok konuşulacak iddia! Yeni takımını açıkladılar
Spor

Galatasaray'da Zaniolo için çok konuşulacak iddia! Yeni takımını açıkladılar

Yeniakit Publisher
2023-07-24 01:22:00 -
Galatasaray'da Zaniolo için çok konuşulacak iddia! Yeni takımını açıkladılar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan transfer gelişmelerinin ardı arkası kesilmezken, Zaniolo için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'dan transfer gelişmelerinin ardı arkası kesilmezken, Zaniolo için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Birçok kulüp yıldız oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalarken, İngiliz basınından 24 yaşındaki oyuncu için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre; Premier Lig ekibi Aston Villa, G.Saray'dan Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor. Youri Tielemans ve Pau Torres'i renklerine katan Aston Villa'nın bu transferi gerçekleştirmek istediği belirtiliyor.

Teknik direktör Unai Emery'nin İtalyan yıldızı kadrosunda görmek istediği yazıldı. Sakatlık geçmişinden dolayı bu transferin bir risk olabileceği belirtilirken, Sevilla'dan transfer operasyonlarının başına getirilen Monchi'nin bu riski alabileceği kaydedildi.
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Sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

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