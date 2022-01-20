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Spor Galatasaray'da 'yönetim istifa' çağrısı
Spor

Galatasaray'da 'yönetim istifa' çağrısı

Galatasaray taraftarları, Kasımpaşa maçında başkan Burak Elmas ve yönetimi için istifa çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 23:38:00 -
Galatasaray'da 'yönetim istifa' çağrısı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı ağırladığı karşılaşmada, sarı-kırmızılı taraftarlar, Burak Elmas ve yönetimine tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Olimpiu Morutan yerde kaldı ve Galatasraay penaltı bekledi. Ancak hakem Tugay Kaan Namoğlu pozisyonda bir şey olmadığını belirterek, oyunu devam ettirdi.

Galatasaray taraftarları, penaltı kararı gelmeyince önce hakeme tepki gösterdi. Sonrasında sarı-kırmızılılar, Burak Elmas ve ekibini istifaya devat etti.

"Yönetim istifa" sesleri

Tribündeki Galatasaray taraftarları "Yönetim istifa! Hakemler doğruyor, Burak Elmas susuyor!" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ve maç sırasında zaman zaman İmparator Fatih Terim tezahüratları da yaptı.

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