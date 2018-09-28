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Galatasaray'da yetki bilmecesi! İstifa edebilir

Galatasaray'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi, 'Ya yetki verilmezse' tartışması devam ediyor.

28 Eylül 2018 Cuma 09:55
Galatasaray'da yetki bilmecesi! İstifa edebilir

Daha önce olumsuz bir durumda ayrılık sinyali veren ve "Genel kuruldan bazı yetkiler isteyeceğiz. Tasarruf, finansal işlemler, bütçe revizyonu gibi konular... Her şey kulübün geleceğiyle ilgili... Ben buraya kazık çakmaya gelmedim. Bana güvenoyu verilmezse burada durmam" açıklaması yapan Başkan Mustafa Cengiz'ın önceki günkü ifadeleri kafa karıştırdı.

Cengiz, yetki verilmemesi durumunda da göreve devam edeceğini açıkladı. Ancak yine başkanın üyelerle yaptığı sohbetlerde çok açık ayrılık sinyali verdiği belirlendi. Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili olarak yapılan sohbetlerde kendisine söz konusu yetkilerin verilmemesi durumunda istifa olasılığını ciddi ciddi düşüneceğini söylediği ortaya çıktı.

Ancak aynı ifadeleri kullanan başkanın söz konusu maddelerin genel kuruldan geçmesi için herhangi bir endişe taşımadığı da bildirildi. 

Mustafa Cengiz'in eleştirilere karşın genel kuruldan yetki alacağına inandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 09:55
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