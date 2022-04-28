Galatasaray'da yer yerinden oynayacak
Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılması planlanan başkanlık seçimi, kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası tehlikeye girmişti. 22 Nisan'da yapılan duruşmada tedbir kararı kaldırılırken, bugün İstinaf Mahkemesi'nde görülen davada seçimin iptaline karar verildi.
Galatasaray'da 26 Mart'ta düzenlenen Olağan Mali Kurul'da Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmemiş ve sarı-kırmızılı camia seçim sürecine girmişti. Süreç mahkemeye taşınmış seçime tedbir kararı gelmişti. Tedbir kararı kaldırılan seçim bu kez İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edildi.
Seçimi durdurma kararı alındı
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray Kulübü Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası seçime tedbir getirilmişti. Sonrasında 22 Nisan'da yapılan duruşmada tedbir kalkmıştı. Dava bugün istinaf mahkemesinde görüldü. İlk gelen bilgi, istinaf mahkemesinin seçimi durdurma kararı aldığı yönünde.