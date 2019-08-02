Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları Yeni transfer Emre Mor, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadığı bildirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı. Galatasaray'ın İspanya'nın Celta Vigo takımında bir yıllığına kiraladığı milli futbolcu Emre Mor, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Yunanistan’ın Panathinaikos ekibiyle özel maçta karşılaşacak.

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