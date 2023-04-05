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Spor Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria
Spor

Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria

Yeniakit Publisher
2023-04-05 10:47:00 -
Galatasaray'da yeni sezon bombası! Denis Zakaria

Galatasaray bonservisi Juventus’ta bulunan, Chelsea’de kiralık oynayan Denis Zakaria’yı gündemine aldı. Torreira’nın olası ayrılığında Galatasaray’ın 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı düşündüğü belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının büyük favorisi Galatasaray, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını planlıyor. Sarı-Kırmızılı takımda gösterdiği performansla İtalyan takımlarının dikkatini çeken Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın sezon sonunda ayrılma ihtimaline karşın harekete geçen Cimbom, bu kapsamda kiralık olarak Chelsea'de forma giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan 26 yaşındaki İsviçreli orta saha Denis Zakaria'yı gündemine aldı.

Bu sezon Maviler'de 10 maça çıkan yıldız orta sahanın, sezon sonunda Juve'ye dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın da transfermarkt verilerine göre 20 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim için kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi.

Juventus teknik direktörü Allegri'nin de Zakaria'yı kadroda düşünmediği ifade ediliyor. Zakaria'nın Juventus'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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Yorumlar

Neco

Devlet her konuda olduğu gibi bu konuda uyuyor.buyuk takımlar borç batağında.takimlar hala transfer yapıyor.ne olacak yarın devlette vergi borçlarını siler.birde faiz kredi verir milletin parasını eskiden olduğu gibi yöneticiler menejerler cebini doldurmaya devam eder.
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