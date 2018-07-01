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Galatasaray'da yaprak dökümü başladı! 7 futbolcunun sözleşmesi bitti

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da sözleşme uzatma çalışmaları sürüyor. Fakat 30 Haziran itibarıyla sözleşmeleri sona eren 7 futbolcuyla henüz bir sözleşme imzalanmadı.

01 Temmuz 2018 Pazar 12:49
Galatasaray'da yaprak dökümü başladı! 7 futbolcunun sözleşmesi bitti

Galatasaray'da birçoğu kadroya giremeyen 7 futbolcunun sözleşmesi dün (30 Haziran) sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip serbest kalan isimlere henüz bir teklif yapmadı.

MUĞDAT'IN GELİŞİ ZORA SOKTU

Galatasaray'da kalmak istemesine rağmen maaş konusunda sarı-kırmızılı ekiple anlaşamayan Yasin Öztekin takımdan ayrıldı. Adı Beşiktaş'la da anılan orta saha oyuncusunun Galatasaray'la sözleşme uzatma ihtimali Muğdat Çelik'in gelişiyle iyice zora girdi.

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi biten bir diğer futbolcu ise Latovlevici. 2017-2018 sezonunda 18 resmi maçta oynaması halinde kontratı otomatik olarak uzayacak olan Rumen futbolcu, bu rakama ulaşamayınca sözleşmesi sona erdi.

Yasin ve Latovlevici'nin yanı sıra sezon başında transfer edilen Fransız kaleci Carrosso, uzun süredir forma şansı bulamayan Koray Günter, Eray İşçan, Hakan Balta ve Nigel De Jong'un da dün itibarıyla sözleşmeleri bitti.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 12:49
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Muğdat Çelik

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