Galatasaray'da veda vakti geliyor! Şok haber...

Bu sezon tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku yaşanıyor. Okan Buruk yönetiminde zirve takibini sürdüren sarı kırmızılı takımda, yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Taraftarlar bu habere çok üzülecek.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu haberi gündeme bomba gibi düştü. Şampiyonluk parolasıyla lige başlayan ve Okan Buruk yönetiminde zirve mücadelesi veren Cimbom'un en değerli isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu için İspanya'dan flaş bir transfer haberi geldi. Habere göre Milli futbolcu için Atletico Madrid'in devrede olduğu ve transferi bitirmek istedikleri belirtildi.

İspanyol basını, Atletico Madrid'in Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istediğini yazdı. 2014 yılında Arda Turan'ı İspanyollara gönderen Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. İspanyol basını, 24 yaşındaki oyuncuyu yeni Arda Turan olarak ifade etti ve Atletico'nun sarı kırmızılı oyuncuyu transfer etmek istediğini yazdı.

Haberde şu anda Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu'nun kariyerinde yeni bir sıçrama yapmaya hazır olduğu belirtildi. Galatasaray'ın genç yıldızının Atletico Madrid'i tercih ederek kendisi adına önemli bir kariyer fırsatını da eline almış olacağı yazılırken, oyuncunun sözleşmesinin 2026'ya kadar uzattığı hatırlatıldı.

Sporx'e göre; ayrıca, İspanyol devinin yeni Arda Turan olarak gördüğü Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon Euro ödemeye razı olduğu kaydedildi. Başarılı oyuncu bu sezon Galatasaray ile toplamda 13 maça çıktı ve 5 gol kaydetti. Piyasa değeri 13 milyon Euro olan 24 yaşındaki yıldız oyuncu sarı kırmızılı takımla çıktığı 96 maçta 25 gol ve 17 asist yapma başarısı gösterdi.