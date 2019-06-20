Galatasaray'da transfer zirvesi!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kurmaylarıyla bir araya geldi.20 Haziran 2019 Perşembe 22:39
Yeni sezon öncesi yapacağı transferler merakla beklenen son şampiyon Galatasaray'da transfer zirvesi yapıldı. Fatih Terim ve yardımcıları bugün bir araya gelerek transferi masaya yatırdı. Toplantıya Şükrü Hanedar, Ümit Davala, Levent Şahin ve Müfit Erkasap katıldı. Hasan Şaş'ın toplantıda yer almaması dikkat çekti. O anları kulübün idari menajeri Şükrü Hanedar ve Ümit Davala sosyal medya hesabından paylaştı. Hanedar paylaşıma "Yer, zaman fark etmez, çalışmaya devam" notunu düştü
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