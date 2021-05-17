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Spor Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim öyle bir konuştu ki... Bir devir sona mı eriyor?
Spor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim öyle bir konuştu ki... Bir devir sona mı eriyor?

Süper Lig'de son haftaya kadar devam eden şampiyonluk yarışının içinde olan Galatasaray, averajla Beşiktaş'ın gerisinde kalarak zafere ulaşamamıştı. Kaçan şampiyonluğun ardından soyunma odasında futbolcularıyla konuşan teknik patron Fatih Terim, "Gösterdiğiniz mücadeleniz, terlettiğiniz forma her şeye bedel. Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin" dedi. Terim'in bu sözleri "veda konuşması" olarak nitelendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:58:00 -
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim öyle bir konuştu ki... Bir devir sona mı eriyor?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin şampiyonluğa yetmemesi sonrası oldukça mutsuzdu. Tecrübeli teknik direktör averajla kaçan şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamalarda istifa sinyali vermişti.

Terim'den veda eder gibi konuşma

Terim'in soyunma odasında da adeta yıkılmış olan öğrencilerine veda eder gibi konuştuğu ve helallik istediği öğrenildi.

Başarılı çalıştırıcının, "Sizlerle gurur duyuyorum" diyerek soyunma odasına girdiği belirtilirken, "Yaşanılan her şeye rağmen yarışı buralara kadar getirdik. Ancak sonu olmadı, yapamadık. Fakat gösterdiğiniz mücadeleniz, terlettiğiniz forma her şeye bedel. Teşekkür ederim, hepiniz hakkınızı helal edin" dediği de gelen haberler arasında.

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