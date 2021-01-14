  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Taylan Antalyalı’yla ilgili şoke eden iddia
Spor

Galatasaray'da Taylan Antalyalı’yla ilgili şoke eden iddia

Galatasaray'ın geçen sezon başı bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Taylan Antalyalı ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 12:31:00 -
Galatasaray'da Taylan Antalyalı’yla ilgili şoke eden iddia

Galatasaray’ın 26 yaşındaki orta sahası Taylan Antalyalı'nın, sarı kırmızılılardan imza parası adı altında aldığı 4 milyon lirayı 2 gün sonra Erzurumspor’a verdiği iddia edildi.

Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre; Galatasaray bu 4 milyon lirayı doğrudan BB Erzurumspor’a vermiş olsaydı, BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği arasında 3,5 yıl önce imzalanan protokol gereği, yüzde 40 oranındaki miktar, yani 1 milyon 600 bin Türk Lirası, BB Erzurumspor tarafından Gençlerbirliği’ne zorunlu olarak verilecekti. Bu çerçevede, Gençlerbirliği’ne ödenen bir miktar olmadı.

Taylan Antalyalı, 4 sezon önce Gençlerbirliği forması giyiyordu. BB Erzurumspor talip oldu. Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor el sıkıştı. Taylan Antalyalı’nın Gençlerbirliği ile devam etmekte olan sözleşmesi feshedildi. BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre, Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor’dan başka bir kulübe transfer olduğu takdirde, gelecek bonservis bedelinin yüzde 40’ı Gençlerbirliği’ne aktarılacaktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'yi tehdit olarak gören ülkede siyasi kriz! İstifalar peş peşe geldi
Dünya

Türkiye'yi tehdit olarak gören ülkede siyasi kriz! İstifalar peş peşe geldi

Türkiye'nin ‘en büyük tehditler’ anketinde ilk üçe girdiği İtalya'da, 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti, Özgürler ve Eşitler ile Italia Vi..
Bozuk cibiliyetin son halkası Ekrem
Gündem

Bozuk cibiliyetin son halkası Ekrem

1926 ile 1936 arasında 2 bin 500 tane camiyi haraç mezat satıp, birçok camiyi ahıra dönüştüren CHP zihniyetinin son halkası olan İBB Başkanı..
Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken detay: Cebinizden yüz binlerce lira çıkabilir
Ekonomi

Bütün araç sahiplerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken detay: Cebinizden yüz binlerce lira çıkabilir

Tüm araç sahiplerinin yaptırması gereken ve trafikte karşı tarafa verilen zararın tazminini sağlayan zorunlu trafik sigortasında çok önemli ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay