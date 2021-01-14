Galatasaray'da Taylan Antalyalı’yla ilgili şoke eden iddia

Galatasaray’ın 26 yaşındaki orta sahası Taylan Antalyalı'nın, sarı kırmızılılardan imza parası adı altında aldığı 4 milyon lirayı 2 gün sonra Erzurumspor’a verdiği iddia edildi.

Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre; Galatasaray bu 4 milyon lirayı doğrudan BB Erzurumspor’a vermiş olsaydı, BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği arasında 3,5 yıl önce imzalanan protokol gereği, yüzde 40 oranındaki miktar, yani 1 milyon 600 bin Türk Lirası, BB Erzurumspor tarafından Gençlerbirliği’ne zorunlu olarak verilecekti. Bu çerçevede, Gençlerbirliği’ne ödenen bir miktar olmadı.

Taylan Antalyalı, 4 sezon önce Gençlerbirliği forması giyiyordu. BB Erzurumspor talip oldu. Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor el sıkıştı. Taylan Antalyalı’nın Gençlerbirliği ile devam etmekte olan sözleşmesi feshedildi. BB Erzurumspor ile Gençlerbirliği arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre, Taylan Antalyalı, BB Erzurumspor’dan başka bir kulübe transfer olduğu takdirde, gelecek bonservis bedelinin yüzde 40’ı Gençlerbirliği’ne aktarılacaktı.