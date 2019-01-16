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Galatasaray'da sürpriz transfer! Geri döndü

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya’yı kiraladı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:15
Galatasaray'da sürpriz transfer! Geri döndü

TRT Spor'un son dakika haberine göre; Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya’yı sezon sonuna kadar kiraladı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:15
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  • Abdullah. Abdullah. 40 dk önce
    Türkiye Ligi vizyonu, çöpleri yurtdışına gönder, 1-2 sezon sonra ya aynı takım veya bir başka takım oyuncuyu Türkiye ligine geri getiriyor. Bizde kendimize "Niye Türk Futbolu gelişmiyor" soruyoruz?! Emrah Başsan, Mehmet Topal, Arda Turan, Emre Belözoglu, Burak Yılmaz. Yerli çöpü geri almakla yetmiyor, yabancı çöpüde geri getiyorlar (Nakoulma)

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